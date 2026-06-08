Kristijan Eriksen je 12. juna 2021. tokom utakmice na UEFA Euro 2020 doživeo srčani zastoj (cardiac arrest) na terenu. Njegovo srce je nakratko prestalo da pumpa krv, nakon čega je reanimiran defibrilatorom i hitnom medicinskom intervencijom.

Važno je napomenuti da tačan uzrok srčanog zastoja nikada nije javno objavljen. Lekari su nakon brojnih pregleda odlučili da mu ugrade ICD (implantabilni kardioverter-defibrilator), uređaj koji prati srčani ritam i može automatski da isporuči električni šok ako otkrije opasnu aritmiju.

Posle oporavka Eriksen se vratio profesionalnom fudbalu i nastavio karijeru na vrhunskom nivou, ali mu se sličaj slučaj ponovio na prijateljskoj utakmici protiv Ukrajine.

Šta je srčani zastoj?

Srčani zastoj je stanje u kojem srce iznenada prestane efikasno da pumpa krv zbog poremećaja srčanog ritma (aritmije). To je hitno stanje koje može dovesti do smrti za nekoliko minuta bez brze pomoći.

Kako nastaje?

Srčani zastoj može biti izazvan različitim stanjima, uključujući:

- Nasledne bolesti srca ili poremećaje električne aktivnosti srca.

- Bolesti srčanog mišića (kardiomiopatije).

- Koronarnu bolest srca i srčani udar.

- Upalu srčanog mišića (miokarditis).

- Teške poremećaje elektrolita (kalijum, magnezijum i dr.).

- Ređe, snažan udarac u grudi u veoma specifičnom trenutku srčanog ciklusa.

Kod Kristijana Eriksena, javnosti nije saopšten tačan uzrok njegovog srčanog zastoja.

Koji su prvi simptomi?

Ponekad se srčani zastoj desi bez upozorenja, ali neki ljudi prethodno imaju:

- Iznenadne palpitacije (osećaj preskakanja ili lupanja srca)

- Vrtoglavicu ili omaglicu

- Nesvesticu ili kratkotrajni gubitak svesti

- Bol ili nelagodnost u grudima

- Kratak dah

- Izražen umor bez jasnog razloga

Sam srčani zastoj obično izgleda ovako:

- Osoba iznenada kolabira

- Gubi svest

- Ne reaguje na dozivanje

- Ne diše normalno ili uopšte ne diše

Kako se leči?

U trenutku srčanog zastoja:

- Odmah pozvati hitnu pomoć

- Započeti kardiopulmonalnu reanimaciju (KPR/CPR)

- Upotrebiti automatski spoljašnji defibrilator (AED) ako je dostupan

Nakon preživljenog srčanog zastoja:

Lečenje zavisi od uzroka. Može uključivati:

- Lekove protiv aritmija

- Lečenje osnovne bolesti srca

- Ugradnju ICD uređaja (kao kod Kristijana Eriksena), koji može prepoznati opasnu aritmiju i automatski je prekinuti električnim šokom

- Promene životnih navika i redovne kardiološke kontrole