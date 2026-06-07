Kristijan Eriksen se srušio na teren usred meča Danske i Ukrajine u sklopu priprema za Svetsko prvenstvo.

Nakon što je 10 minuta proveo na travi, on je ustao i publika ga je pozdravila, a on je igru napustio uz pomoć supruge.

U međuvremenu se oglasio i lekar danske reprezentacije Morten Boesen, koji je preneo poruku veziste i otkrio kakvi su naredni koraci.

- Predstoje dodatna ispitivanja u bolnici kako bismo utvrdili šta je dovelo do ovog događaja. Sve vreme smo u kontaktu sa Kristijanom i medicinskim timom koji brine o njemu. Dobro se oseća i zamolio me je da prenesem igračima da je sa njim sve u redu - rekao je Boesen.