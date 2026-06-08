Kristijan Eriksen ponovo je uplašio čitav svet nakon što je još jednom kolabirao na terenu tokom prijateljske utakmice između Danske i Ukrajine, a sada se vezni fudbaler Volfsburga oglasio.

Eriksen se samo srušio u 65. minutu utakmice i sve je podsetilo na strašno dešavanje sa Evropskog prvenstva 2021. godine kada je jedva preživeo. Eriksen je ponovo imao problema sa srcem, međutim, na svu sreću brzo je došao sebi i prevezen je u bolnicu.

Odmah nakon utakmice oglasio se i doktor reprezentacije Danske koji je doneo dobre vesti, a sada se oglasio i Eriksen koji se zahvalio svima na podršci:

Kao što verovatno možete da zamislite, doživeti šok od mog ICD uređaja (implantabilnog kardioverter-defibrilatora) imalo je veliki uticaj i na mene i na moju porodicu. Ipak, želim da uverim sve da je ovo bila drugačija situacija od one koja se dogodila 2021. godine. Osećam se dobro i moj oporavak je već počeo.

Pored toga što sam zahvalan na podršci i pomoći svih igrača i medicinskog tima na terenu, neizmerno sam zahvalan i lekarima koji su tokom svih ovih godina brinuli o meni i mom srcu - napisao je Eriksen.