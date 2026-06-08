Crnogorski košarkaš Nikola Vučević napustiće Boston Seltikse ovog leta.

Kako javlja dobro obavešteni Mark Štajn, Vučević će na leto 2026. godine biti slobodan u izboru nove sredine.

Njegovi izvori kažu da je Nikola Vučević spreman za promene i da sluša ponude NBA timova dok se oporavlja od frakture domalog prsta desne, šuterske ruke.

Povredio se još u martu i neće još dugo biti odvojen od terena, a Nikola će u oktobru napuniti 36 godina, što znači da neće još dugo biti aktivan u NBA ligi.

Vučević je veliki navijač Crvene zvezde, pa se "delije" nadaju da bi uskoro mogao da obuče crveno-beli dres, naročito posle vesti da napušta Boston.

Nikola Vučević je u NBA ligi prilično dugo i tamo je nastupao za Filadelfiju, Orlando i Čikago pre dolaska u Boston.