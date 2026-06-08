Tragedija se dogodila juče na magistralnom putu između Kosovske Mitrovice i Vučitrna, kada je u blizini ovog mesta u teškoj saobraćajnoj nesreći poginuo mladi fudbaler Elbasanija, Fatjon Bunjaku.

On je imao samo 22 pune godine u momentu smrti, a kako albanski mediji prenose, nesreća je bila stravična i da se dogodila oko 55 minuta nakon ponoći, odnosno u 00.55 časova kod sela Novog sela Mađunskog.

Vozilo se prevrnulo nakon sudara i teško su povređene dve osobe. Obe su bile medicinski zbrinute, ali je Fatjon Bunjaku kasnije preminuo u bolnici. Momentalno je pokrenuta istraga od strane nadležnog Tužilaštva.

Sada se i UEFA oglasila zbog ove smrti koja je potresla sportsku javnost.

-Želimo da izrazimo naše najdublje saučešće povodom smrti Fajtona Bunjakua. Naše misli su sa njegovom porodicom, prijateljima i nekadašnjim saigračima kroz ovaj težak period - poručuju iz UEFA.