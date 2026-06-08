Neverovatan snimak zabeležila je sigurnosna kamera AK Vojvodina, a koji je srpskom atletskom savezu (SAS) prosledio poznati trener, Goran Obradović, ostavio je javnost u šoku.

Na snimku se vidi trenutak kada snažan kovitlac vetra, u narodu poznat kao "pijavica", raznosi teške strunjače sa skakačkog doskočišta, dok atletičar Vukašin Đurić u punom sprintu beži ka tribinama kako bi izvukao živu glavu.

Sve se odigralo munjevito, na prostoru od pedesetak kvadratnih metara. Iako je dan delovao mirno, "mini tornado" je stvorio haos za svega nekoliko sekundi.

- Radili smo trening u teretani kada je Vukašin utrčao i uznemireno saopštio šta se dešavalo. Nismo mogli da poverujemo, jer vetra uopšte nije bilo, dok se nismo uverili na snimcima – objašnjava Goran Obradović.

Ono što ovaj dogođaj čini još jezivijim je težina predmeta koje je vetar kovitlao kao od šale:

Pijavica, ili na engleskom tornado slabije snage, zavitlala je sunđere kao da su od kartona, a ne da svaki ima po 100 kilograma - dodaje Obradović, ističući da je prava sreća što u tom trenutku na stazi nije bilo više ljudi.

Obradović upozorava da je tragedija izbegnuta za dlaku:

- Da je na stadionu bilo dece, pitanje je o čemu bismo sada govorili, verovatno o nekim teškim povredama. Sve je prošlo na najbezbolniji mogući način, ako se izuzme materijalna šteta koja je načinjena.

Na snimku se vidi kako se Đurić, trkač na 110 metara s preponama, u neverici okreće dok vetar iza njega podiže masivne sunđere u vazduh, pre nego što je uspeo da se skloni u prostorije ispod tribina.