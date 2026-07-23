Nekadašnji vozač Formule 3 Zdenek Čovanec preminuo je u 21. godini života, a tužna vest stigla je iz Portugala, gde je mladi automobilista živeo i gradio svoju karijeru.

Čovanec je preminuo prošle subote u gradu Trofa, u Portugalu, ali detalji okolnosti njegove smrti još uvek nisu poznati.

Mladi vozač rođen je u Venecueli, imao je češke korene, a od detinjstva je živeo u Portugalu. Tokom karijere nastupao je pod portugalskom licencom i važio za jednog od najtalentovanijih vozača nove generacije.

Karijeru je započeo 2018. godine u kartingu, nakon čega je veoma brzo napravio iskorak ka formulama. Već 2020. godine vozio je u Formuli 4 Ujedinjenih Arapskih Emirata i italijanskom šampionatu Formule 4, gde je privukao pažnju dobrim rezultatima i uspesima na stazi.

U narednom periodu nastupao je u seriji Euroformula Open, gde je često završavao među osvajačima bodova, a zatim je dobio priliku da se oproba i u zvaničnom FIA šampionatu Formule 3.

Tokom 2022. i 2023. godine Čovanec je vozio nekoliko trka Formule 3 u okviru vikenda Formule 1 za ekipu Charouz Racing System. Iako nije uspeo da osvoji bodove, sam plasman u prestižno takmičenje predstavljao je veliki uspeh za mladog vozača.

Poseban trag ostavio je u BOSS GP šampionatu, gde je 2022. godine ostvario čak pet pobeda u svojoj klasi na šest trka.

Njegov poslednji trkački nastup bio je u LMP3 prototipu u okviru Ultimate Cup Series na stazi Estoril.