Reprezentativci su tokom pripremnog ciklusa prošli kroz zahtevne fizičke, tehničko-taktičke i sparing treninge, sa jasnim ciljem da u Italiji potvrde kvalitet srpskog boksa i nastave kontinuitet zapaženih rezultata na međunarodnoj sceni.

Mediteranske igre predstavljaju jedno od najprestižnijih multisportskih takmičenja, okupljajući najbolje sportiste zemalja mediteranskog regiona. Za srpske boksere one nisu samo prilika za osvajanje medalja, već i važna provera forme pred Evropsko prvenstvo u Sofiji i Evropsko prvenstvo za mlađe seniore (U23) u Poreču, koja slede u nastavku reprezentativne sezone.

Selektor seniorske reprezentacije Milan Piperski na pripreme je pozvao devetoricu boksera: Ljubišu Staletovića (do 50 kg), Nikolu Maksimovića i Artura Ngapetijana (do 55 kg), Dimitrija Gorbenka (do 65 kg), Filipa Džidu i Jovana Nikolića (do 70 kg), Almira Memića (do 75 kg), Rastka Simića (do 80 kg) i Marka Pižuricu (do 90 kg). Sa seniorskom muškom reprezentacijom pored selektora Piperskog na planinskoj lepotici Republike Srpske rade i treneri Jevgenij Micov i Jevgenij Bandov.

Nakon uspešno odrađenih priprema, stručni štab odredio je sastav koji će predstavljati Srbiju na Mediteranskim igrama u Tarantu, koje će biti održane od 21. avgusta do 3. septembra. Boje Srbije braniće Artur Ngapetijan (do 55 kg), Dimitrij Gorbenko (do 65 kg), Jovan Nikolić (do 70 kg), Rastko Simić (do 80 kg) i Marko Pižurica (do 90 kg).

Selektor Milan Piperski ističe da su pripreme protekle u skladu sa planom i da je zadovoljan odnosom reprezentativaca prema radu.

-Tri nedelje na Jahorini bile su izuzetno kvalitetne. Radili smo u vrhunskim uslovima i ispunili gotovo sve što smo planirali. Posebno me raduje odnos boksera prema radu – disciplina, posvećenost i želja za napretkom bili su prisutni na svakom treningu. Atmosfera u timu je odlična, svi funkcionišu kao jedna celina i upravo je to ono što želimo da prenesemo i u ring kada počnu takmičenja.

Završni deo priprema reprezentacija će odraditi u Asiziju, u Olimpijskom centru Italije, gde će od 8. avgusta trenirati u međunarodnom kampu sa više nacionalnih selekcija.

-Takvi kampovi imaju ogroman značaj jer omogućavaju našim bokserima da rade sa rivalima različitih stilova i škola boksa. Kvalitetni sparinzi u ovom periodu su možda i najbolji način da se forma dovede do maksimuma pred veliko takmičenje. Verujem da ćemo iz Asizija otići još spremniji i sigurniji u svoje mogućnosti.

Pored petorice reprezentativaca koji će nastupiti na Mediteranskim igrama, u Asizi će trenirati i Nikola Maksimović, Filip Džida i Almir Memić.

„Jedino neće putovati Ljubiša Staletović, koji je na turniru 'Beogradski pobednik' zadobio prelom šake. Oporavak teče prema planu, ali ga očekuje hirurški zahvat vađenja igala iz šake. Žao nam je što neće biti sa ekipom, ali zdravlje sportiste je uvek na prvom mestu i sigurni smo da će se vrlo brzo vratiti u takmičarski pogon. Na početku priprema na Jahorini održali smo zajednički sastanak kako bi svaki bokser znao šta ga očekuje i koji su ciljevi. Ozbiljan reprezentativni program podrazumeva disciplinu, odgovornost i kontinuitet rada. To su vrednosti na kojima gradimo ovu reprezentaciju.“

Posle Mediteranskih igara reprezentaciju Srbije očekuju novi izazovi – Evropsko prvenstvo u Sofiji od 15. do 26. septembra i Evropsko prvenstvo za mlađe seniore (U23) u Poreču od 14. do 25. novembra.

-Zato nam je važno da osmorica zdravih boksera nastave da rade punim intenzitetom. Mediteranske igre predstavljaju samo prvu veliku stanicu u veoma zahtevnom reprezentativnom periodu. Memić će biti jedan od naših glavnih aduta za Evropsko prvenstvo u Sofiji, dok će Maksimović i Džida predvoditi generaciju koja će Srbiju predstavljati na prvenstvu Evrope za mlađe seniore. Verujem u kvalitet koji posedujemo. Ako zadržimo ovakav nivo rada, discipline i zajedništva, uveren sam da će rezultati doći. Srbija ima reprezentaciju koja može ravnopravno da se nosi sa najboljima i naš cilj je da to pokažemo na svakom velikom takmičenju - zaključio je selektor Milan Piperski.

Na Jahorini zajedno sa seniorskom reprezentacijom trenira pod nadzorom selektora Branislava Jovičića i kubanskog trenera Horhea Luisa Fromete, devetorica boksera omladinske selekcije Srbije (U19) - do 50 kg: Pavle Popović, do 55 kg: Filip Stanojević, do 60 kg: Nikola Bogatinoski, do 65 kg: Petar Sandić, do 70 kg: Vasilije Đurđević, do 75 kg: Nikola Jovičić, do 80 kg: Đorđe Đorić, do 85 kg: Veljko Ristić, i do 90 kg: Vuk Milenković.

Omladince Srbije očekuje Evropsko prvenstvo u Loznici (11-22. avgusta), pa Svetski šampionat u Budvi (14-28. oktobra). Oni će posle Jahorine, od 28. jula nastaviti pripreme u Loznici.