Fudbaleri Partizana razočarali su svoje navijače na startu nove sezone. Crno-beli su u prvom kolu Superlige Srbije odigrali 2:2 sa Zemunom na Ubu i tako doživeli veliki kiks odmah na početku nove takmičarske godine. Novi trener Saša Ilić neće po dobrom pamtiti prvu zvaničnu utakmicu na klupi ekipe iz Humske.

Gosti su od početka imali inicijativu, a prvu dobru priliku su imali već na isteku prvog minuta. Najpre je Demba Sek šutirao, Živković je odbranio. Potom je na odbitak naleteo Nemanja Trifunović, ali lotpa odlazi pored gola.

Bili su igrači Partizana dosta agresivni od samog starta, a u 15. minutu je propala još jedna dobra šansa. Vuotić je dobio loptu, ali ga je Ilić sprečio da šutira. Morao je crnogorski vezista bolje u toj situaciji.

Četiri minuta kasnije Partizan stiže do zasluženog vođstva. Roganović je uputio oštru loptu, nikog nije pronašao, ali je na nju naleteo Milan Aleksić i postigao prvi gol za crno-bele u novoj sezoni.

Nastavili su gosti sa napadima, ali do kraja prvog poluvremena nije bilo velikih šansi i do kraja prvog dela se rezultat nije menjao.

Prva opasnost u nastavku po gol Zemuna viđena je u 48. minutu, kada je Trifunović šutirao, ali je Živković bio na pravom mestu. Šest minuta kasnije je Sek izblokiran, lopta je stigla do Vukotića koji je šutirao sa 16 metara, ali nije bio precizan.

U 57. minutu Zemun pravo niotkuda stiže do izjednačenja. Previše su oprezni bili igrači Partizana i to im se obilo o glavu. Petrović je nakon lepog prijema šutirao i zatresao mrežu za 1:1.

Nakon toga je Ilić rešio da osveži napad. Ušli su Ugrešić, Traore i Že, a njih trojica su momentalno uneli živost u igru Partizana. Brazilac je odmah imao priliku za gol. Dobro se postavio nakon centaršuta Roganovića, ali nije zahvatio loptu kako treba. Potom je Traore za kratko vreme imao dva solidna pokušaja, a onda je Ugrešić u 76. minutu vratio svom timu prednost tako što je glavom posle kornera postigao pogodak.

Imali su Traore i Že po jednu dobru priliku, ali je Živković u oba navrata izlazio kao pobednik. Sekunde su delile Partizan od pobede, ali je u trećem minute nadoknade usledio šok. Petrušić se odlično snašao nakon lose komunikacije Roganovića i Miloševića i postigaogol za 2:2. Više nije bilo vremena i uzbudljiv meč na Ubu je završen bez pobednika.

Partizan sada očekuje prvi meč kvalifikacija za drugo kolo Lige konferencije protiv ekipe Una Štrasen. Ta utakmica je na programu u četvrtak od 21 sat na stadionu u Humskoj. Kada je reč o Superligi, crno-beli u drugom kolu gostuju Mačvi, dok će Zemun ići na megdan IMT-u.

ZEMUN - PARTIZAN 2:2 (0:1)

Stadion: Dragan Džajić u Ubu

Sudija: Stanko Ostraćanin

ZEMUN (4-3-3): Živković – Parađina, Bakić, Ostojić, Kadijević – Jokić, Ilić, Petrović – Kalat, Tabaković, Belaković.

PARTIZAN (4-3-3): Milošević – Roganović, Đurđević, Mitrović, Samson – Zeković, Aleksić, Vukotić – Sek, Kojzek, Trifunović.

Kraj! Bez pobednika na Ubu!

90+3 minut - Gooooool! Kakav šok za Partizan, Zemun stiže do izjednačenja u trećem minutu nadoknade! Roganović i Milošević su bili neodlučni, Petrušić je stigao do lopte i pogodio za 2:2.

83. minut - Novi pokušaj Žea i još jedna odbrana Živkovića.

82. minut - Mogao je Traore da stavi tačku na ovaj meč. Dobio je loptu od Zubairua i šutirao, Živković je odbranio njegov udarac. Potom je atraktivno probao fudbaler iz Obale Slonovače, ali nije bio precizan.

81. minut - Dobra šansa za Zemun. Loša reakcija igrača Partizana, ali se domaći igrači nisu najbolje snašli u ovoj situaciji.

76. minut - Goooool! Partizan ponovo vodi! Samo pet minuta po ulasku u igru, Ognjen Ugrešić postiže pogodak i vraća prednost na stranu crno-belih.

75. minut - Traore je uneo živosti u igru Partizana. Dva solidna pokušaja ofanzivca crno-belih.

72. minut - Odmah po ulasku u igru je Že imao šansu. Dobar centaršut Roganovića, Brazilac se postavio, ali nije zahvatio loptu kako treba.

71. minut - Trostruku izmenu je izvršio Saša Ilić. U igru su ušli Ugrešić, Traore i Že.

57. minut - Goooool! Evo izjednačenja na Ubu! Lepo je prihvatio loptu Petrović i savladao Miloševića za 1:1.

54. minut - Izblokiran pokušaj Seka. Lopta se potom odbila do Vukotića koji nije bio precizan.

48. minut - Prvi pokušaj gostiju u nastavku. Trifunović je šutirao, brani Živković.

Kraj prvog poluvremena!

45. minut - Solidan pokušaj Samsona, zatim je Zeković zahvatio volej, ali je lopta otišla preko gola.

41. minut - Bilo je blizu! Greška igrača Partizana na nekih 30 metara od gola. Pokušao je Petrović iz velike daljine, ali je zamalo bio neprecizan.

33. minut - Vrlo oštar start Bakića nad Sekom. Dobio je fudbaler Zemuna žuti karton.

21. minut - Sada je moglo da bude opasno. Trifunović je dobro probio po levoj strani i centrirao, ali Sek nije uspeo da zahvati loptu glavom.

19. minut - Goooool! Partizan vodi! Strelac je Milan Aleksić koji tako postiže prvi pogodak za crno-bele u novoj sezoni.

14. minut - Prvi put je zapretio Zemun. Izblokiran je pokušaj domaćih, a onda je Petrović šutirao iz daljine, lopta je otišla pored gola.

10. minut - Partizan za sada potpuno kontroliše meč i sve vreme se igra na polovini Zemuna.

2. minut - Prete crno-beli već na startu meča. Sek je zalomio protivnika i šutirao, odbranio je Živković njegov udarac. Potom je na odbitak naleteo Trifunović, ali nije bio precizan.

Utakmica je počela!

19:15 - Biće ovo prva zvanična utakmica Saše Ilića na klupi Partizana.

19:00 - Dobrodošli na blog našeg portala posvećen utakmici prvog kola Superlige Srbije između Zemuna i Partizana. Uz sport.alo uživo možete pratiti dešavanja sa Uba.