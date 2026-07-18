Pripreme Argentine i Španije za finale Svetskog prvenstva poremetilo je nevreme propraćeno grmljavinom, zbog kojeg ove reprezentacije u subotu nisu bile u mogućnosti da odrade planirane treninge
Španija i Argetina će se u nedelju od 21 čas na MetLajf stadionu u Njujorku sastati u finalu Svetskog prvenstva.
Argentina je branilac titule šampiona sveta, dok je Španija aktuleni prvak Evrope.
Nevreme je dovelo do otkazivanja treninga – nešto više od 24 sata uoči finalne utakmice Svetskog prvenstva.
Prvi su bili pogođeni Argentinci, koji su morali da odlože izlazak na teren i umesto toga odrade trening u teretani.
Kasnije je ista sudbina zadesila i selekciju Španije, koja takođe nije mogla da izađe na teren.
Zbog toga su svi novinari koji su doputovali kako bi pratili trening reprezentacije Španije morali da napuste trening centar.
Komentari (0)