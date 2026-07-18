Pripreme Argentine i Španije za finale Svetskog prvenstva poremetilo je nevreme propraćeno grmljavinom, zbog kojeg ove reprezentacije u subotu nisu bile u mogućnosti da odrade planirane treninge

Španija i Argetina će se u nedelju od 21 čas na MetLajf stadionu u Njujorku sastati u finalu Svetskog prvenstva.

Argentina je branilac titule šampiona sveta, dok je Španija aktuleni prvak Evrope.

Nevreme je dovelo do otkazivanja treninga – nešto više od 24 sata uoči finalne utakmice Svetskog prvenstva.

Prvi su bili pogođeni Argentinci, koji su morali da odlože izlazak na teren i umesto toga odrade trening u teretani.

Kasnije je ista sudbina zadesila i selekciju Španije, koja takođe nije mogla da izađe na teren.

Zbog toga su svi novinari koji su doputovali kako bi pratili trening reprezentacije Španije morali da napuste trening centar.