Fudbalska reprezentacija Engleske je ponovo razočarala navijače pošto je u polufinalu Svetskog prvenstva izgubila od Argentine sa 2:1. Tim Tomasa Tuhela je vodio 1:0, ali je u završnici meča primio dva gola i sada mu predstoji okršaj za treće mesto sa Francuskom.

Tuhel je nakon meča sa Argentinom izjavio da utakmica za treće mesto nikoga ne zanima, a zbog toga se oglasio Davor Šuker. Čuveni hrvatski fudbaler je bio deo tima "vatrnih" koji su 1998. godine osvojili bronzanu medalju.

- Daj mi reč. Mislim da bogati ne žele da igraju kada izgube. Ne brini, ova utakmica može da bude jako važna. Mi smo se 1998. godine protiv Holandije borili za treće mesto i danas sa ponosom mogu da govorim o tome. Neki imaju toliko trofeja i toliko su bogati da im ta utakmica ne znači ništa. Poručujem im da ćute, da poštuju 211 članica FIFA i da shvate kako svet ne pripada njima. Svet pripada i srednjima i malima i onima koji uživaju u fudbalu. Ko god danas osvoji treće mesto, uveravam vam da će za 20 godina, kada bude stariji, sigurno sećati te bronze. Zato u celoj priči trener Tuhel nije važan. Se*e.

Hrvati su i na prethodnom Mundijalu u Kataru bili treći, a najveći uspeh su ostvarili 2022. godine kada su stigli do finala u kom su poraženi od Francuske. Na ovogodišnjem šampionatu su eliminisani od Portugala u šesnaestini finala.