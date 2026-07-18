Srpski teniser Laslo Đere plasirao se u finale kvalifikacija za ATP turnir u Kicbilu, pošto je danas u prvom kolu pobedio Austrijanca Niklasa Valdnera rezultatom 6:2, 6:4.

Meč je trajao sat i 31 minut. Đere je 220. teniser sveta, dok je Valdner 1254. na ATP listi.

Srpski teniser je u prvom setu napravio tri brejka, a u drugom setu je dva puta oduzeo servis protivniku za pobedu i plasman u finale kvalifikacija.

Đere će sutra igrati protiv pobednika meča između Uga Dalijena i Mikaelea Ribekaija.

U glavnom žrebu turnira u Austriji igraće Miomir Kecmanović, a njegov protivnik je Sebastijan Baez.

ATP turnir u Kicbilu igra se od 20. do 25. jula na šljaci za nagradni fond od 612.620 evra.