Srpski teniser Laslo Đere nije uspeo da se plasira u finale kvalifikacija za Vimbldon, pošto je danas u drugom kolu poražen od Amerikanca Majkla Dženga rezultatom 7:5, 6:3.



Meč je trajao sat i 31 minut. Dženg je 143. teniser sveta, dok je Đere 213. na ATP listi.

Srpski teniser je u oba seta prvi došao do brejka, ali je Dženg uspeo da preokretom dobije dva seta za prolazak u finale kvalifikacija.

Dženg će u finalu kvalifikacija za grend slem u Londonu igrati protiv sunarodnika Koltona Smita.

Glavni žreb Vimbldona igraće se od 29. juna do 12. jula, a trofej brani Janik Siner.

Poznato je za sada da će Srbiju u muškom singlu predstavljati Novak Đoković, Miomir Kecmanović i Hamad Međedović.