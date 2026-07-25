Organizatori mastersa u Kanadi razočarani su zbog povlačenja srpskog tenisera Novaka Đokovića i prvog igrača sveta Italijana Janika Sinera sa turnira i saopštili su da će morati da se naprave izmene u zahtevnom kalendaru takmičenja.

- Očigledno smo veoma razočarani što Janik Siner i Novak Đoković ove godine neće igrati u Montrealu, posebno nakon što su se povukli i sa prošlogodišnjeg turnira u Torontu. Poštujemo njihove odluke i razumemo da, uz ovako zahtevan raspored, zdravlje igrača mora ostati prioritet - rekla je direktorka turnira u Kanadi Valeri Tetreo.

Masters u Kanadi igraće se od 2. do 13. avgusta u Montrealu.

- Smatramo da učestalost ovakvih povlačenja u poslednjem trenutku tokom prethodnih nekoliko godina ukazuje na širi problem u našem sportu. Turniri iz masters serije predstavljaju neka od najprestižnijih takmičenja u kalendaru, a navijači s pravom očekuju da na njima vide najbolje tenisere sveta. Već razgovaramo sa ATP kako bismo osigurali da se ovom pitanju posveti ozbiljna pažnja - navela je Tetreo.

Siner je u obrazloženju naveo da mu je prioritet zdravlje.



Takođe, na turniru neće biti ni španskog tenisera Karlosa Alkarasa, koji se i dalje oporavlja od povrede ručnog zgloba.

Sedam od devet mastersa, koji su najveći turniri posle grend slemova, organizuju se u 12 dana zbog zabrinutosti za igrače i težak raspored, pošto takmičenja traju 11 meseci u godini.

U vezi kalendara takmičenja Alkaras je u septembru 2024. rekao: "Oni će nas na neki način ubiti".

- Čvrsto verujemo da su u bliskoj budućnosti potrebne određene promene kako bi se bolje zaštitio integritet naših masters turnira, uz istovremeno uvažavanje realnih izazova i okolnosti sa kojima se igrači suočavaju - dodala je Tetreo.