Karlos Alkaraz je van terena od aprila zbog povrede zgloba desne ruke. Španski teniser je zbog toga propustio Rolan Garos i Vimbldon.

Treći reket sveta se nalazi na spisku učesnika za Masters u Sinsinatiju koji počinje 13. avgusta, kao i US opena gde će braniti titulu. Međutim, prema rečima novinara Havijera Varele koji ima pouzdane informacije i redovno objavljuje izveštaje o Alkarazu, ništa nije ptvrđeno.

- Karlos Alkaraz nastavlja da napreduje u oporavku prema pažljivo osmišljenom planu. Njegov prioritet ostaje poštovanje rasporeda koji je utvrdio njegov tim i izbegavanje svakog rizika koji bi mogao da ugrozi nastavak sezone, tako da nema nameru da žuri sa povratkom takmičenjima - piše Varela.

Navodi da njegovo učešće na turniru u Sinsinatiju nije zagarantovano.

- Napredak je vidljiv. Alkaraz već udara lopticu, mada još uvek umerenim intenzitetom, a cilj je da se u narednim nedeljama postepeno povećava tempo treninga - navodi se u izveštaju.

- Očekuje se da će moći da otputuje na turnir Masters serije 1000 u Sinsinatiju sa namerom da se takmiči, mada njegovo učešće nije zagarantovano, a i ako bude igrao, neće nužno biti u vrhunskoj fizičkoj formi.

Ako Karlitos propusti Sinsinati, njegovo učešće na US openu će biti pod velikim znakom pitanja.