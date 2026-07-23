Ana Ivanović je govorila o problemima sa kojim se suočavala u završnoj fazi karijere.

Bivša srpska teniserka je gostovala kod Slavena Bilića u emisiji "(Ne)uspeh prvaka", gde je govorila o raznim temama, a jedna od njih je bio i period zalaska karijere.

- Poslednjih godina sam patila od žestokih napada panike svaki put kada je trebalo da izađem na teren. Nikada nisam pričala o tome, ali te krize su bile veoma intenzivne. Kada je sutradan trebalo ponovo da izađem pred gledaoce, opet sam imala sličan problem - ispričala je nekadašnja šampionka Rolan Garosa.

Karijeru je završila u 29. godini.

- Nije to bio lak korak, tenis je bio moj život od pete godine. Prva ljubav, nešto što sam volela i bila vrlo dobra. Ne mogu da kažem da mi ne nedostaje, ali ne žalim zbog odluke. Nedostaju mi turniri, takmičenja, adrenalin, ali srećna sam tu gde sam sada - dodala je Ana Ivanović.