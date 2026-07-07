Sada je do medija došla vest da se u strogoj tajnosti vode čak dva sudska postupka povodom razvoda Ane od Bastijana. Tako se jedan postupak vodi u Minhenu, a drugi na Majorci, dok je u centru spora podela imovine.

Kako prenosi nemački Bild, glavni kamen spoticanja je luksuzna jahta, čija se vrednost procenjuje na skoro pola miliona evra, a ona ima dve spavaće kabine, kupatilo i kuhinju.

Pored plovila, sporna je i čuvena vila na Majorci, čija je vrednost oko 4,5 miliona evra. Do razdora oko ove nekretnine došlo je jer Bastijan zahteva polovinu novca od njene ukupne vrednosti, za šta Ivanovićeva neće ni da čuje.

Ovu kuću, u kojoj ona ostala da živi posle razvoda, Ana je kupila pre braka, dok su je oni samo zajednički renovirali pre nekoliko godina, zbog čega on i nema prava da traži da bude predmet podele. Vila se nalazi u naselju Son Vida, jednom od najlepših mirnih delova Španije.

U dvorištu se tereni za sport, a kuća je uređena u minimalističkom stilu s belim, bež i sivim tonovima. Prema pisanju nemačkih medija, nekretnina se prostire na 950 m2, ima pet spavaćih soba, četiri kupatila, bazen i teniske terene. U renoviranje Ana je uložila oko dva miliona evra. Imanje je veliko gotovo 6.000 m2.

Podsetimo, jedan od glavnih inicijatora da se Bastijan bori s bivšom suprugom do poslednjeg centa je niko drugi do njegova sadašnja partnerka Bugarka Silva Kapitanova.