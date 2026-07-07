Đoković je trebalo da bude drugi po redu na Centralnom terenu u utorak, ali će ipak igrati treći.

Prvi na teren će, kao što je i prethodno planirano, Pegula i Kof, a za njima će nastavak duela Zverev - Lehečka, koji je zbog "policijskog časa" prekinut pri rezultatu 2-0, 3:3 prethodne večeri.

To znači da će duel Đokovića i Ože-Alijasima početi odmah posle njih, što može da bude odlaganje od samo oko pola sata ili slično, ali i dosta više ukoliko Čeh osvoji treći set i zakomplikuje situaciju.

Prethodno je očekivano da se taj meč odigra oko 16, 16.30 časova...

Situacija na Terenu 1 je nepromenjena – prvo od 14.00 igraju Siner i Štruf, a posle njih Osaka i Muhova.