Dovela je Crvena zvezda – Felisija Milsona, ali se reprezentativac Angole i nije baš dobro pokazao na Marakani. Dobijao je šanse iznova i iznova, sve dok ga Dejan Stanković zimus nije otpisao.

Zvezda ga je tada poslala na pozajmicu u Al Džaziru koja ga je potom otkupila za 4.500.000 evra.

Milson je juče predstavljen kao zvanično novi fudbaler Al Džazire sa kojom je potpisao ugovor na tri godine.

Na Marakani je odigrao 63 utakmice, postigao 10 golova i upisao devet asistencija. Zvezda ga je pre dve godine dovela iz Makabi Tel Aviva za 5.000.000 evra.