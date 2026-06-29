Al Džazira je odlučila da aktivira otkupnu klauzulu od 5 miliona evra i reprezentativac Angole će karijeru nastaviti u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Milson je očigledno zadovoljio stručni štab Al Džazire, gde je na 13 utakmica postigao dva gola i upisao dve asistencije.

On je svojevremeno stigao u Zvezdu iz Makabija iz Tel Avviva na leto 2024. godine za pet miliona evra, što je bio rekordan transfer i plaćeno obeštećenje na Marakani.

Ipak, na Marakani nije ostavio dubok trag i nije opravdao velika očekivanja i često nije bio u prvom planu kod trenera, pa će Zvezda njegovim transferom vratiti veći deo uloženog novca i rasteretiti igrački kadar i osloboditi se igrača koji nije bio u planu kod trenera Dejana Stankovića.

Treba pohvatili i dobar posao Marka Marina, koji je uspeo da za ozbiljan novac proda igrača, koji je u Zvezdi bio rezerva.