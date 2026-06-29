Ognjen Matanović, jedan od najtalentovanijih srpskih fudbalera, krajem prošle sezone debitovao je za prvi tim Crvene zvezde, a potom je prošao i prvi deo letnjih priprema pod komandom Dejana Stankovića. Na "Marakani" su doneli odluku da već sada uđe u seniorske vode.

Kako javlja Meridian sport, Matanović je priključen prvom timu Grafičara, iako ima tek 16 godina i po uzrastu je nominalno kadet.

Matanović će tako nastaviti razvoj pod komandom Milana Stegnjajića, a uporedo će nastupati za juniore Zvezde u Ligi šampiona za mlade, jer su na "Marakani" odlučili da bude na dvojnoj registraciji. Istovremeno će i Đorđe Rakić imati na raspolaganju Zvezdinog supertalenta.

U skladu s tim, ne bi bilo iznenađenje da ga Stanković u nekom trenutku ponovo priključi prvom timu. Matanović je dobro radio na Zlatiboru, ali je pred kraj imao mali peh i lakšu povredu.