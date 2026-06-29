Ovog ponedeljka počinje Vimbldon, najveći teniski turnir na svetu.

Organizatori trećeg grend slema u sezoni odlučili su da uvedu novo pravilo zbog vrućine koje je doneto najviše zbog prvog tenisera sveta Janika Sinera.

Poznato je da se Italijan baš muči na velikim vrućinama i da mu se dešavaju ogromni padovi u igri kada su temperature visoke. Da se ne bi ponovio slučaj sa pariske šljake kada je ispao u drugom kolu od Huana Manuela Serundola, uveli su novo pravilo.

Dakle, svi će imati pravo da traže pauzu od 10 minuta ako "indeks vrućine pređe 30,1 stepen celzijusa". Kod dama će moći da se traži pauza između drugog i trećeg seta, kod muškaraca između trećeg i četvrtog.

"Indeks vrućine" se računa tako što se meri temperatura vazduha, vlažnost i temperatura podloge. Ukoliko sve to zajedno pređe 30,1 stepen moguć je prekid meča na deset minuta.

Uz to se dodaje da će se to meriti 30 minuta pred početak mečeva, zatim u 14 časova i ponovo u 17 časova.

Siner odbranu titule započinje protiv Miomira Kecmanovića, a u polufinalu bi mogao da igra protiv najboljeg tenisera svih vremena Novaka Đokovića.



