Kolumbija je u prvoj utakmici Mundijala pobedila Uzbekistan sa 3:1, a zatim i DR Kongo sa 1:0, a remijem sa Portugalijom (0:0) osvojila je prvo mesto u grupi i to ispred tima koji predvodi Kristijano Ronaldo.

Eveli je bila prisutna na tribinama i objavila niz fotografija i video snimaka sa utakmica na Instagramu.

Na objavama se vidi kako nosi belu kombinaciju i farmerke, dok takođe ponosno drži kolumbijsku zastavu i slavi sa drugim navijačima. Snimala je i važne trenutke sa utakmice, uključujući golove i izlazak timova na teren.

Vrlo brzo su njene objave privukle pažnju na društvenim mrežama, a korisnici su joj ostavljali brojne pozitivne komentare, poput "boginja", "prelepa", itd...

S obzirom da Kolumbija nastavlja takmičenje i da će igrati u 1/16 finala protiv Gane, nema sumnje da ćemo Eveli gledati i na toj utakmici.