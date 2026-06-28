Fudbaleri Kolumbije plasirali su se u šesnaestinu finala Svetskog prvenstva sa prvog mesta u grupi K, pošto su danas u Majamiju odigrali nerešeno bez golova sa Portugalom u utakmici poslednjeg, trećeg kola.

Istovremeno, fudbaleri Demokratske Republike Kongo izborili su plasman u nokaut fazu SP, pošto su u drugoj utakmici trećeg kola grupe K u Atlanti pobedili Uzbekistan rezultatom 3:1.

Prvo mesto na tabeli grupe K zauzela je Kolumbija sa sedam bodova, Portugal je drugi sa pet, DR Kongo je treći sa četiri, dok je Uzbekistan poslednji bez bodova.

Fudbaleri Portugalije će kao pobednici grupe u šesnaestini finala SP igrati protiv Gane, dok će rival Portugalu da bude Hrvatska. DR Kongo će se u šesnaestini finala SP sastati sa Engleskom.

Utakmica između Kolumbije i Portugala završena je bez golova iako su obe selekcije tokom meča propustile po nekoliko izglednih prilika.

Fudbaleri DR Konga savladali su u Atlanti ekipu Uzbekistana sa 3:1 i izborili istorijski plasman u nokaut fazu SP. Golove za DR Kongo postigli su Joan Visa u 68. (penal) i 90+1. minutu, kao i Fiston Majele u 78. minutu.

Jedini strelac za Uzbekistan bio je Eldor Šomurodov u 10. minutu.