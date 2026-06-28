Tako bi ponovo sarađivao sa trenerom Ćabijem Alonsom, sa kojim je već uspešno sarađivao tokom boravka u Bajeru iz Leverkuzena.

Iako je prošlog leta potpisao ugovor sa Sanderlendom do 2028. godine, Džaka je sada veoma blizu novog transfera. Lični uslovi sa londonskim klubom su već usaglašeni, dok preostaje da Čelsi i Sanderlend pronađu zajednički jezik oko visine obeštećenja za iskusnog 33-godišnjeg vezistu.

Jasno je da Ćabi Alonso u svojim planovima vidi važnu ulogu za Džaku, kojeg smatra jednim od ključnih igrača za realizaciju svoje fudbalske vizije.

Podsetimo, Švajcarac je imao brojne okršaje sa reprezentacijom Srbije u prethodnim godinama, a poznat je i po sramnim provokacijama naše zemlje, kojima mesto nije u sportu.