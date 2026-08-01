Dani Velbek je i zvanično novi fudbaler Čelsija.

Iskusni engleski napadač stigao je iz Brajtona i sa "plavcima" potpisao dvogodišnji ugovor. Finansijski detalji transfera nisu objavljeni, ali je jasno da je Čelsi odlučio da dodatno ojača napadačku liniju igračem sa velikim iskustvom u Premijer ligi.

Velbek nije krio oduševljenje zbog dolaska u redove londonskog kluba.

- Kada čujete da je Čelsi zainteresovan za vas, to je razlog za veliki ponos. Već poznajem nekoliko igrača, imao sam sjajne razgovore sa trenerom i odmah sam osetio povezanost sa klubom. I dalje imam veliku želju za dokazivanjem i spreman sam da dam sve od sebe kako bih učinio klub i navijače ponosnim - rekao je Velbek.