Kaljari je zainteresovan za srpskog napadača Mihaila Ivanovića (21) i spreman je da za njegov transfer izdvoji 11.000.000 evra, preneli su italijanski mediji.

Prema navodima portala "Kalčo Kastedu", klub sa Sardinije želi da angažuje fudbalera Milvola koji je prethodne sezone dobrim partijama u engleskom Čempionšipu privukao pažnju brojnih klubova.

Ukoliko transfer bude realizovan za pomenutu sumu, Ivanović bi postao jedno od najskupljih pojačanja u istoriji Kaljarija.

Ivanović je u Milvol stigao iz Vojvodine u transferu vrednom 3.000.000 evra, srpskom napadaču bilo je potrebno određeno vreme za prilagođavanje na zahteve engleskog fudbala, ali je ubrzo postao jedan od važnijih igrača londonskog kluba.

Za Milvol je do sada odigrao 87 zvaničnih utakmica, postigao 22 gola i zabeležio tri asistencije, a dobre partije donele su mu i poziv u reprezentaciju Srbije za koju je upisao tri nastupa.

Potencijalni transfer u Seriju A mogao bi da donese značajnu finansijsku korist i Vojvodini.

Novosadski klub je prilikom prodaje Ivanovića u Englesku obezbedio 20 odsto od naredne prodaje, pa bi mu pripao deo obeštećenja ukoliko dođe do realizacije posla, u ovom slučaju 2.200.000 evra.