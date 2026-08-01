Košarkaški klub Monako još uvek nije dobio dozvolu da se u sezoni pred nama takmiči u prvoj francuskoj ligi.

Monako je pre samo nekoliko meseci osvojio šampionsku titulu u Francuskoj, ali je onda usled velikih finansijskih problema izbačen iz lige.



U zvaničnom saopštenju Monako otkriva da još uvek nije dobio dozvolu za takmičenje, ali da radi na tome da se situacija promeni.



Klub sada razmatra žalbu Francuskom nacionalnom olimpijskom i sportskom komitetu. Dakle, slučaj još nije gotov, ali Monako je u ozbiljnoj krizi i sada je to samo potvrđeno.

U pitanje se dovodi i postojanje Monaka kao kluba u budućnosti, a više informacija očekuje se u narednim danima, jer do početka sezone nije ostalo još mnogo.



Podsetimo, Monako je odustao i od Evrolige, bio je najavljen njegov nastup u Evrokupu za sezonu 2026/27, ali sada se i to dovodi u pitanje.