Američki košarkaš Majk Džejms nije više igrač Monaka, saopštio je danas šampion Francuske.

Džejms (35) je bio član Monaka od 2021. godine. On je prethodno igrao za Bruklin, CSKA iz Moskve, Olimpiju iz Milana, Panatinaikos, Nju Orleans, Finiks, Kolosos i Baskoniju.

Američki košarkaš je 2024. godine bio proglašen za najkorisnijeg igrača Evrolige, a postao je najbolji strelac u istoriji ovog takmičenja. Sa Monakom je osvojio sedam trofeja.

Džejms je prošle sezone odigrao 39 utakmica za Monako u Evroligi, a prosečno je beležio 16,4 poena, 6,5 asistencija i 3,5 skokova po meču.