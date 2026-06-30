Fudbaleri Nemačke doživeli su šokantan poraz od Paragvaja u šesnaestini finala Svetskog prvenstva i tako završili takmićenje već na startu nokaut faze.

Posebno se na udaru našao Aleksandar Pavlović, a ceo slučaj dodatno je dobio mračnu dimenziju zbog rasističkih komentara koji su se pojavili u javnosti i na društvenim mrežama.

Nemački mediji i analitičari nakon poraza ističu da je vezni red "pancera" bio jedan od najslabijih delova tima, a Pavlović se posebno našao u fokusu zbog grešaka i slabijeg učinka u ključnim trenucima meča. Pojedini stručnjaci otvoreno su ga kritikovali, ocenjujući da nije doneo očekivanu stabilnost u sredini terena.

Međutim, ono što je dodatno uzburkalo javnost jesu komentari koji su se pojavili van sportskog konteksta i koji su, prema pisanju pojedinih stranih medija, prešli granicu i ušli u zonu otvorenih uvreda i rasističkih poruka na račun mladog fudbalera.

Tako je na društvenim mrežama osvanulo na stotine ružnih komentara, a jedan od najviralnijih glasio je: