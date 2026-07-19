Jirgen Klop će sledeće nedelje zvanično preuzeti mesto selektora fudbalera Nemačke, rivala Srbije u Ligi nacija, preneo je danas nemački "Skaj Sport" (Sky Sport).

Kako navodi "Skaj Sport", utanačeni su svi detalji saradnje nekadašnjeg menadžera Liverpula i čelnika Fudbalskog saveza Nemačke (FSN) i očekuje se da Klop zvanično bude imenovan za selektora "pancera" sledeće nedelje, najverovatnije u sredu.

Isti izvor tvrdi da će Klop (59) potpisati četvorogodišnji ugovor sa čelnicima FSN i da će na klupi debitovati 24. septembra kad Nemačka u Grupi A2 Lige nacija gostuje Holandiji.

Klop će 1. oktobra sa Nemačkom biti domaćin Srbiji, a "orlovima" će gostovati 13. novembra u Beogradu.