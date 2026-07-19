Srpska atletičarka je zauzela peto mesto na Dijamantskoj ligi preskočivši 196 centimetara u skoku uvis. Time je napravila i najbolji rezultat sezone.

Imala je Angelina isti rezultat kao dve devojke koje su osvojile treće i četvrto mesto, što samo govori da uopšte nije daleko od samog vrha.

Dan kasnije se oglasila na Instagramu.

- "Keeping cool" je izraz koji se koristi da opiše ostajanje smirenim i pribranim, posebno u stresnim, napetim ili frustrirajućim situacijama. Dijamantska liga u Londonu, 1.96 metara - kratko je napisala Angelina Topić.