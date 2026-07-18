Antoneli je na stazi "Spa Frankošamp" osvojio šestu pol poziciju u karijeri vremenom 1.44,361 minut.



Drugi je bio vozač Red Bula Maks Ferstapen, koji je za Antonelijem zaostao 0,317 sekundi.



Aktuelni šampion Lando Noris iz Meklarena zauzeo je treće mesto sa 0,440 sekundi razlike u odnosu na pobednika kvalifikacija, ali će u trci startovati 10 pozicija niže zbog toga što je zamenio pogonsku jednicu.



Vozač Mercedesa Džordž Rasel je bio četvrtoplasirani u kvalifikacijama, a među prvih 10 završili su Šarl Lekler (Ferari), Luis Hamilton (Ferari), Oskar Pjastri (Meklaren), Arvid Lindblad (Rejsing Buls), Gabrijel Bortoleto (Audi) i Isak Hađar (Red Bul).



Trka za Veliku nagradu Belgije voziće se sutra od 15 časova.



Antoneli je vodeći u generalnom plasmanu sa 179 bodova, drugi je Rasel sa 154, a treći Hamilton sa 147 bodova.



Mercedes je prvi u konkurenciji timova sa 333 boda, drugoplasirani je Ferari sa 255, a na trećem mestu je Meklaren sa 179.