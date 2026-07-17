Osman Bukari pojačao je Crvenu zvezdu, a igrački kadar crveno-belih u narednim danima osetiće nove promene. Dva igrača napustiće redove kluba iz Ljutice Bogdana i pojačaće redove OFK Beograda.

Mahmudu Bađo i Daglas Ovusu stižu tokom naredne nedelje na Karaburmu kao pozajmljeni igrači, piše "Meridiansport".

Zvezdina ideja je da dvojac bude u OFK Beogradu, ali da u slučaju dobre ponude napusti Srbiju do kraja letnjeg prelaznog roka. Do tada – skupljaće minute na Karaburmi i pokušati da se na taj način nametnu Dejanu Stankoviću.