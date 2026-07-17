Međunarodna federacija fudbalske asocijacije FIFA razmatra izveštaje sa utakmice pre nego što odluči da li će kazniti Argentinu nakon što su igrači te reprezentacije proslavili pobedu u polufinalu Svetskog prvenstva protiv Engleske uz transparent kojim su podržali polaganje prava svoje zemlje na Foklandska ostrva, prenosi danas BBC.

Aktuelni svetski šampioni izveli su dramatičan preokret u završnici meča u Atlanti, postigavši dva gola za pobedu od 2:1 nad ekipom koju predvodi Tomas Tuhel i obezbedivši tako duel sa Španijom u finalu koje se igra u nedelju.

Nakon poslednjeg sudijskog zvižduka, argentinski igrači su istakli transparent sa natpisom “Foklandi su argentinski”.

Foklandska ostrva, britanska prekomorska teritorija u jugozapadnom delu Atlantskog okeana, i dalje su predmet spora oko suvereniteta između Ujedinjenog Kraljevstva i Argentine.

- Kao što je uobičajena procedura, nezavisna disciplinska komisija FIFA trenutno razmatra izveštaje sa utakmice i relevantne okolnosti pre nego što odluči o eventualnim daljim koracima na osnovu Disciplinskog pravilnika federacije - naveo je u saopštenju portparol FIFA.

Fudbalski savez Argentine je 2014. godine kažnjen od strane FIFA sa 20.000 funti zbog isticanja transparenta sa istom porukom uoči prijateljske utakmice protiv Slovenije.

Tada je krovna organizacija svetskog fudbala saopštila da taj potez predstavlja kršenje pravila o političkim aktivnostima i nedoličnom ponašanju tima.

Iz Dauninga strita su podržali pozive da FIFA sprovede istragu, a portparol premijera je izjavio da možda titula na Svetskom prvenstvu nije britanska, ali Foklandska ostrva to svakako jesu. “Naša posvećenost Foklandima nikada neće oslabiti”, istakao je on.

Predsednik Argentine Havijer Milej ocenio je postupak igrača kao “razumljiv” i „opravdan”, prenose mediji.

U izjavi za radio El Observador on je, ipak, jasno stavio do znanja da “stvari koje se dešavaju na terenu nisu deo diplomatije”.

- Zaista, Malvini su argentinski, mi ćemo ih povratiti, i to ćemo učiniti na diplomatskom planu, pametnim delovanjem - rekao je on.

Argentina, kojom je u to vreme upravljala vojna hunta na čelu sa generalom Leopoldom Galtijerijem, izvršila je invaziju na ostrva, smeštena oko 300 milja od istočne obale Argentine, 1982. godine.

U sukobu, koji je trajao 74 dana između aprila i juna 1982. godine, smrtno je stradalo 649 argentinskih i 255 britanskih vojnika, a poginulo je i troje ljudi sa ostrva.

Stanovnici Foklandskih ostrva su 2013. ogromnom većinom glasali za ostanak u prekomorskoj teritoriji Velike Britanije.