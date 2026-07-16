Slavoljub Đorđević je novi trener Omladinske škole FK Crvena zvezda.

Bivši kapiten crveno-belih se tako vratio na "Marakanu", gde je već ostavio dubok trag, kako kao igrač, tako i kao trener u mlađim kategorijama.

Prilikom stupanja na dužnost, Đorđević je uputio emotivnu, ali i vaspitnu poruku svim dečacima koji trenutno stasavaju u Zvezdinom omladinskom pogonu, naglasivši da je period proveden u crveno-belom dresu nešto najvrednije što će doživeti.

- Da imaju svest, da period koji budu proveli u Crvenoj zvezdi, da će im to biti najbolji period u životu. Da li igrali u Crvenoj zvezdi ili ne budu igrali u Crvenoj zvezdi, ovog će se uvek sećati - istakao je novi glavni trener Omladinske škole.

On je mladim igračima jasno stavio do znanja koji su prioriteti na putu do uspeha i formiranja stabilnih ličnosti.

- Da poštuju trenere, da slušaju trenere, da poštuju Delije i ako sve to ispune, sigurno da će im život biti jako dobar - zaključio je Đorđević.