Osman Bukari se vratio u Crvenu zvezdu. Krilni napadač je stigao na jednogodišnju pozajmicu sa pravom otkupa i nosiće dres sa brojem 14.

Crveno-beli su na društvenim mrežama objavili povratak reprezentativca Gane. Bukari će tako započeti drugi mandat u Beogradu, nakon što je u prethodnom boravku bio jedan od važnijih igrača ekipe i učestvovao u osvajanju dve duple krune.

Bukari ima 27 godina. U prvom mandatu na "Marakani" je odigrao 78 utakimca, postigao je 25 golova i podelio 20 asistencija. Otišao je u u transferu vrednom 7.000.000 u MLS ligu, u Ostin.

Bukari je peto pojačanje srpskog šampiona, na gorućoj poziciji u timu, te je sigurno i najzvučnije do sada pored Abu Fanija iz Ferencvaroša. Dosad su u Zvezdu još došli Loizos Loizu, Kristijan Balov i Mohamed Čam.

Poslednji klub za koji je igrao Bukari, bio je Viđev Lođ iz Poljske, za koji je odigrao osam minuta i nije imao zapažen učinak. Ipak, ovo će biti veliko pojačane za crveno-bele, koji protiv Larna počinju svoj put ka Ligi šampiona.