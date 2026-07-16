Fudbalski savez Grčke odlučio je da meč protiv Srbije u okviru šestog kola Lige nacija bude odigran na stadionu u Volosu.

U septembru počinje novo izdanje Lige nacija, a "orlovi" će u okviru A divizije biti u grupi sa Nemačkom, Holandijom i Grčkom.

Jasno je da će "panceri" i "lale" biti veliki favoriti za prva dva mesta, a naš tim čeka borba za treću poziciju sa Helenima. Ono će nositi brojne benefite, pre svega - mesto u prvom šeširu pred kvalifikacije za Evropsko prvenstvo, ali i opstanak u A diviziji Lige nacija.

Upravo će Grčka biti prvi protivnik Srbiji 24. septembra. Taj meč će biti odigran na stadionu "Rajko Mitić", dok je revanš zakazan za poslednje šesto kolo. Grci su danas poslali zvaničan dopis UEFA kako bi utanačili sve detalje oko utakmice, a javnost je iznenađena odlukom Fudbalskog saveza da meč bude odigran u Volosu.

Grčka je većinu utakmica igrala u Atini i Solunu, ali je sada doneta odluka da "orlove" ugosti u Volosu. Na pomenutom fudbalskom zdanju uglavnom nastupa ženska reprezentacija Grčke, a često je na njemu igrano i finale nacionalnog kupa.

Grčki mediji prenose da se čeka samo potvrda UEFA kako bi odluka da meč bude odigran u Volosu i zvanično bila objavljena.