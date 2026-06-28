FIFA je po okončanju grupne faze Svetskog prvenstva objavila najnoviju rang listu, a na njoj je Srbija skočila sa 43. na 40. mesto iako ne igra na Mondijalu.

Srbija je napredovala jer su zbog katastrofalnog izdanja na SP veliki pad doživeli Češka i Panama, a Škotska je ostala gde je i bila, na 42. poziciji.

Kad je u pitanju prvo mesto rang liste na njoj je ostala Argentina koja je bila maksimalna u grupnoj fazi SP. Francuska je sa trećeg mesta skočila na drugo, a sa drugog na treće je pala Španija.

Slede Engleska, Brazil, Maroko, Holandija i Portugal, koji je pao za tri mesta jer je osvojio samo pet od mogućih devet bodova u grupnoj fazi.

Veliki skok je napravio i Meksiko koji je zahvaljujući maksimalnom učinku u grupnoj fazi napredovao sa 14. na 9. poziciju. Prvih 10 zaokružuje Belgija koja je bila deveta na prethodnoj listi.