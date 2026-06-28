U ekskluzivnom intervjuu za "Flashscore" legendarni Brazilac prvi put je javno potvrdio da će ponovo istrčati na teren u zvaničnoj utakmici.

- Da, istina je! Recimo da je to izazov i za mene. Sigurno ću odigrati nekoliko minuta u zvaničnoj utakmici, a onda ćemo videti kako ću se osećati - rekao je Ronaldinjo.

Njegov povratak izazvao je ogromnu pažnju javnosti, posebno zbog činjenice da ima 46 godina i da godinama nije igrao profesionalni fudbal. Ipak, Brazilac ističe da ga je projekat Ravene odmah privukao.

- Rodilo se sjajno razumevanje sa grupacijom Ćiprijani. Sve je počelo gotovo kao igra, ali se onda pretvorilo u nešto mnogo veće - objasnio je nekadašnji as Barselone, Milana i reprezentacije Brazila.

Osim što će biti registrovan kao igrač, Ronaldinjo će imati važnu ulogu u razvoju kluba i učestvovaće u projektu koji bi Raveni trebalo da donese veću međunarodnu prepoznatljivost.

Naravno, mnogi se pitaju da li je nekadašnji osvajač Zlatne lopte i dalje dovoljno fizički spreman da zaigra na profesionalnom nivou. Ronaldinjo je na to odgovorio u svom prepoznatljivom stilu.

- Moja fizička sprema? Daću sve od sebe. U svakom slučaju, biću deo projekta Ravene i mogu da kažem da nas očekuje još mnogo novih stvari.

Iako za sada nije poznato koliko će minuta provesti na terenu niti u koliko će utakmica nastupiti, jasno je da njegov dolazak predstavlja jedan od najzvučnijih poteza u istoriji italijanskog trećeligaškog fudbala.