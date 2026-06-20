Dobro protrljajte oči jer ovo što ćete pročitati nije šala. Legendarni Ronaldinjo prekida penziju i vraća se na teren.

Čuveni brazilski fudbaler se vratio iz penzije i postao novi član italijanske Ravene, koja se takmiči u trećoj ligi.

Sa 46 godina koliko ima je odlučio da se vrati fudbalu i biće predstavljen kao novi prvotimac 23. juna u Majamiju na spektakularnom događaju.

- Nove boje, isti osmeh. Jedva čekam da ponovo zaigram i plešem s loptom kako bismo zajedno sa Ignacijem i celom porodicom Ćiprijani ispisali novu priču. Fudbal je oduvek bio izvor radosti za mene i želim da isti duh donesem u Ravenu.