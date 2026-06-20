Dok se u Nemačkoj piše kako je doskorašnji trener Lajpciga dobio otkaz jer nije forsirao Andriju Maksimovića, sada se oglasio i 19-godišnji fudbaler.

Reprezentativac Srbije govorio je o novom klubu, kako se snašao, ali i najavio da će nova sezona biti drugačija.

- Mislim da sam doneo pravu odluku dolaskom u Lajpcig. Znam da se dosta priča o tome što nisam imao previše minuta prošle sezone, ali sam došao u sistem koji je iznedrio brojne vrhunske fudbalere. Svaki trening u Lajpcigu je momenat kada osećam da sam napredovao. Znam koliko sam fizički nadošao u odnosu na vreme kad sam bio u Zvezdi, a to je ono na šta smo stavili akcenat prošle sezone u Nemačkoj - počeo je Maksimović razgovor za Meridiansport i nastavio:

- Naravno da svaki fudbaler voli da je na terenu, ali ne paničim. Verujem da ću naredne sezone dobiti veću šansu i da ću je iskoristiti. Ponekad mi se čini da ljudi ne shvataju kakav je iskorak kada odeš u inostranstvo, i to u kvalitetno prvenstvo kakvo je Bundesliga. Ne možeš baš preko noći da dobiješ šansu. Za mene je to bio prvi odlazak u inostranstvo, menja ti se život, menjaju ti se navike. Preselio sam se kao dete iz Novog Pazara u Beograd, ali ovo je potpuno drugačije.

Govorio je "mali Mesi" i u Crvenoj zvezdi...

- Pratim Zvezdu – naravno. Drago mi je kada vidim da klub za koji navijam i za koji sam igrao osvaja sve moguće trofeje u Srbiji. Želim im da uđu u Ligu šampiona ovog leta. Imao sam tu čast da igram Ligu šampiona na Marakani i to ne može da se opiše rečima. Tako da – svu sreću želim crveno-belima, u meni će uvek imati vernog navijača - rekao je Maksimović i nastavio da se priseća:

- Pamtim taj 174. večiti derbi kada smo pobedili 4:0 Partizan u gostima. To je bilo samo par dana nakon što sam dobro odigrao protiv Benfike u Ligi šampiona za mlade. Dobio sam šansu, i iskoristio je. Neverovatna pobeda… Hvala Vladanu Milojeviću na prilici, ali i ljudima iz kluba koji su verovali u mene. Posle je bio i taj Inter u gostima gde sam se potpuno oslobodio, i eto – od tada sam se ustalio u prvih 11 Zvezde. Nikada neću zaboraviti ni gol na večitom derbiju koji sam tog proleća postigao. Lepi dani, sećam ih se sa osmehom.