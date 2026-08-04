Fudbaleri Crvene zvezde večeras gostuju u Mađarskoj na neutralnom terenu u okviru kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Hapoel Ber Ševe, a posle prvog poluvremena imali su zaostatak od jednog gola, pošto su Izraelci poveli preko Ahmeda u 38. minutu susreta

Crvena zvezda ima podršku na ovom meču od oko 400 svojih navijača sa tribina, koliko je i dodeljeno ulaznica za ovaj susret, pošto se one nisu našle u slobodnoj prodaji zbog bezbedonosnih protokola

Oni su na početku drugog poluvremena razvili transparent posvećen operaciji "Oluja" koja se desila na današnji dan, 4. avgusta 1995. godine, kada je veliki broj Srba proteran sa prostora Hrvatske u Srbiju.

Nezvanični i nepotvrđeni podaci kažu da je preko 1.000 civila stradalo tokom ove akcije, mada se njihov broj nikada neće u potpunosti utvrditi, a njima u čast su navijači Crvene zvezde želeli da odaju poslednju počast, baš kao i onima koji su prošli kroz sve teške trenutke godinama nakon što su proterani.

- Slava žrtvama Oluje - pisalo je na ćirilici na tribini Delija.

Pored toga, na tribini se pojavila i srpska zastava.