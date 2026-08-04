Posle dva poraza u prva dva kola Premijer Lige , od Zenita (0:5) i Rubina iz Kazanja (1:2), ekipa iz Toljatija je doživela debakl u Kupu Turske.

U prvom meču grupne faze, poraženi su na gostovanju Rostovu sa 4:0.

Izveo je Blagojević ofanzivnu postavu u formaciji 4-3-3, ostavio zemljaka Slobodana Tedića na klupi.

Već nakon sedam minuta, glavobolja za srpskog trenera – Rostvo je poveo sa 2:0 golovima Oliseguna u Mihailova.

Ubedljivu pobedu Rostova, golovima u drugom poluvremenu overili su Aznaurov i Prohin. U grupi sa Rostovom i Akronom su i dva moskovska kluba, Lokomotiva i CSKA.