Tedić (26) je ove u sezoni 2025/26 odigrao 36 utakmica u Superligi Srbije i zabeležio 13 golova i pet asistencija.



- Rođen je 13. aprila 2000. godine u Podgorici. Još u kadetskoj konkurenciji stigao je iz Vojvodine u Čukarički, gde je prošao mlađe kategorije tima sa Banovog brda, a veoma rano skrenuo je pažnju na sebe golgeterskim učinkom. Za prvi tim Čukaričkog debitovao je 2017. godine, a već u narednim sezonama postao je jedan od najtalentovanijih mladih napadača u Srbiji. Njegove dobre igre privukle su pažnju engleskog šampiona, pa je 2020. godine potpisao ugovor sa Mančester sitijem - navodi se na sajtu Čukaričkog.



Srpski fudbaler je tokom karijere igrao još i za Cvole, Barnsli i Čarlton.

Akron u narednoj sezoni sa klupe predvoditi doskorašnji trener Partizana Srđan Blagojević.