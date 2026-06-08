-Došao je trenutak da se rastanemo.

Odluka da napustim Partizan nije bila laka, jer ovaj klub za mene nikada nije bio samo posao. Svaki put kada sam ponovo preuzimao odgovornost u Partizanu, činio sam to vođen iskrenom željom da pomognem klubu, verujući da zajedničkim radom možemo da doprinesemo njegovoj stabilnosti i budućnosti.

Bio sam potpuno svestan trenutka u kojem se klub nalazi. Znao sam da postoje periodi u istoriji velikih klubova kada se uspeh ne meri samo osvojenim trofejima, već i sposobnošću da se sačuvaju stabilnost, dostojanstvo i vera u bolje dane. Zbog toga sam, zajedno sa svojim stručnim štabom, prihvatio ulogu koja možda nije donosila mnogo prostora za ličnu promociju niti sigurnost da će svi rad oceniti kao uspešan, ali sam verovao da je to moja obaveza prema klubu.

Tokom svog rada u Partizanu trudio sam se da budem faktor stabilnosti u periodu kada je stabilnost bila potrebna više nego ikada.

Na to danas gledam sa posebnim ponosom. Ponosan sam što sam prihvatio odgovornost da budem trener Partizana onda kada je to bilo najpotrebnije i što sam imao priliku da služim klubu koji za mene ima posebno mesto.

Želim da se zahvalim svim igračima, članovima stručnog štaba, zaposlenima u klubu i ljudima sa kojima sam svakodnevno radio i delio odgovornost. Velika zahvalnost upravi Partizana na prilici ,razumevanju i podršci. Posebnu zahvalnost dugujem navijačima, koji su i u najtežim trenucima pokazivali koliko im Partizan znači.

Odlazim sa poštovanjem prema svima i sa iskrenom željom da Partizan pronađe mir, stabilnost i uspehe koje njegova istorija i njegovi navijači zaslužuju.

Možda će vreme najbolje pokazati rezultate rada svih nas koji smo bili deo ovog perioda. Ja odlazim miran, svestan da sam zajedno sa svojim saradnicima dao sve što sam imao za klub koji volim.

Hvala na poverenju i srećno, Partizane! - poručio je Blagojević.

On će karijeru nastaviti u Akronu iz Rusije.