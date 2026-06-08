U konkurenciji najkvalitetnijih takmičara Srbije proglašeni su novi državni prvaci u najprestižnijim kategorijama. U kategoriji starijih omladinaca šampionsku titulu osvojili su Konstantin Donić i Lena Virijević iz plesnog kluba DARE TO DANCE iz Beograda, potvrdivši kvalitet i kontinuitet odličnih rezultata tokom cele sezone.

U konkurenciji do 21 godine do zlata i titule državnih prvaka stigli su Lazar Živojinović i Tisa Babić iz plesnog kluba VOJVODINA DENS iz Novog Sada, koji su u izuzetno jakoj konkurenciji pokazali zavidan nivo tehnike, energije i umetničkog izraza.

Najviše pažnje tradicionalno je privukla seniorska kategorija, u kojoj su Nikola Andrić i Anastasija Pantelić iz plesnog kluba DARE TO DANCE ostvarili još jedan veliki uspeh i osvojili titulu državnih prvaka Srbije u latinoameričkim plesovima.

Predsednica Plesnog saveza Srbije Slađana Ivanišević i potpredsednik Ivan Mileusnić izrazili su veliko zadovoljstvo rezultatima ostvarenim tokom prvog dela godine, ističući da je iza srpskog plesnog sporta izuzetno uspešan period. Pored redovnih kvalifikacionih turnira i državnih prvenstava, Srbija je ove godine bila i domaćin Evropskog prvenstva u stage i disco dance disciplinama, na kojem su naši reprezentativci ostvarili istorijski uspeh osvojivši prvo mesto po ukupnom broju medalja.

Posebne pohvale Ivanišević i Mileusnić uputili su Jasni Živaljević, članici Upravnog odbora saveza, koja je kao glavni organizator Evropskog prvenstva imala ključnu ulogu u realizaciji ovog velikog međunarodnog događaja i obezbedila organizaciju na najvišem nivou.

Čelnici saveza naglasili su da sa velikim optimizmom očekuju nastavak takmičarske sezone i veruju da će srpski plesači nastaviti niz vrhunskih rezultata na domaćoj i međunarodnoj sceni. Već nakon letnje pauze Srbiju očekuju novi veliki izazovi, među kojima se izdvajaju Balkansko prvenstvo u solo latinoameričkim plesovima i prestižni WDSF Solo Standard turnir. Očekuje se dolazak najboljih plesača regiona, što će našu zemlju ponovo pozicionirati kao jedan od najvažnijih centara plesnog sporta na Balkanu.

Prvenstvo Srbije u latinoameričkim plesovima još jednom je pokazalo visok kvalitet domaće plesne scene, ali i posvećenost klubova, trenera i takmičara koji iz godine u godinu podižu standarde ovog sporta. Sjajna organizacija, fer-plej atmosfera i vrhunski nastupi obeležili su takmičenje, dok su novi državni prvaci svojim rezultatima zasluženo poneli titule najboljih u Srbiji i najavili nove uspehe u nastavku sezone.