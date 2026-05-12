Tokom prvenstva publiku očekuju nastupi najboljih evropskih takmičara, atraktivne koreografije i vrhunska produkcija, dok će Srbija još jednom imati priliku da pokaže organizacione kapacitete za velika međunarodna sportska takmičenja.

Članica WDSF komisije Jasna Živaljević poručila je da će naredni dani doneti atmosferu za pamćenje.

„Sve je spremno za početak WDSF Evropskog prvenstva u WDSF Stage i Disco dance disciplinama, a Srbija i Novi Sad je narednih dana centar evropske plesne scene. U halu SPENS stiže više od 2.500 plesača iz preko 20 zemalja, što ovaj događaj svrstava među najveće i najznačajnije plesne spektakle u ovom delu Evrope. Verujemo da će naredni dani doneti atmosferu za pamćenje i pokazati da Novi Sad i Srbija mogu da organizuju događaje najvišeg evropskog nivoa“, istakla je Živaljević.

Predsednica Plesnog savez Srbije Slađana Ivanišević ocenila je da organizacija Evropskog prvenstva predstavlja potvrdu dugogodišnjeg rada Saveza na razvoju plesnog sporta u Srbiji.

„Domaćinstvo Evropskog prvenstva u Novom Sadu predstavlja krunu decenijskog rada našeg Saveza na unapređenju plesnog sporta u Srbiji. Činjenica da nam WDSF federacija ponovo ukazuje poverenje potvrđuje da smo prepoznati kao jedan od najpouzdanijih i najkvalitetnijih organizatora u ovom delu Evrope“, rekla je Ivanišević.

Ona je naglasila da se Plesni savez Srbije kontinuirano razvija i danas predstavlja krovnu organizaciju svih plesnih disciplina u zemlji, sa jasnim ciljem stvaranja vrhunskih uslova za razvoj sportskog plesa i profesionalnog ujedinjenja svih stilova pod jednim okriljem.

Posebno je istakla očekivanja od srpskog nacionalnog tima, podsećajući na uspehe sa prethodnih svetskih i evropskih prvenstava.

„Naši plesači su i ranije osvajali najsjajnija odličja, a i ovoga puta opravdano očekujemo nove medalje. Reprezentacija je u vrhunskoj formi i verujem da će, uz podršku domaće publike u hali SPENS, još jednom pokazati zašto Srbija pripada samom evropskom vrhu“, poručila je Ivanišević.