Meč Prve lige Srbije između Smedereva i Borca iz Čačka obeležile su sramne scene, pošto su huligani izazvali prekid.

Utakmica je završena rezultatom 1:1. Obe ekipe su ostale u sigurnoj zoni van zone ispadanja, ali je sve palo u drugi plan zbog skandaloznog ispada gostujućih navijača iz Čačka.

Maskirani huligani Borca iz Čačka iznenada su se pojavili i upali su na tribinu koja nije rezervisana za najvatrenije pristalice, već za običnu publiku, gde je bilo i mnogo roditelja sa decom.

- Gde su pi*ke despotske?! - uzvikivali su huligani koji su upali na tribinu i pravili haos. Bili su naoružani metalnim štanglama, palicama, na glavi su imali fantomke i kapuljače, a kod jednog od njih je pronađen i nož.

Dve baklje su i bačene na teren, dok su igrači oba tima u neverici gledali ka tribinama i nemilim scenama. Na snimku se moglo videti i kako žene sa decom u naručju užurbano beže sa stadiona i napuštaju tribnu.

Policija je brzo reagovala, a huligani su pružali otpor i tom prilikom je povređeno sedam policajaca, dok je 20 huligana uhapšeno. Njima je određen pritvor od 48 sati.