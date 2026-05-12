Fudbalski klub Crvena zvezda saopštio je danas da će ulaz na proslavu titule biti besplatan.

- Fudbaleri Crvene zvezde su dominantno devetu godinu zaredom osvojili titulu nacionalnog prvenstva. Kako bismo na pravi način pozdravili šampione i pokazali da su njihovi uspesi razlog za radost svih zvezdaša, klub je doneo odluku da kapije stadiona “Rajko Mitić“ budu otvorene za sve navijače na utakmici protiv OFK Beograda, koju će crveno-beli odigrati u petak, 22. maja od 20 časova, kada ćemo i zvanično proslaviti osvajanje 37. trofeja domaćeg prvenstva u istoriji našeg kluba - navodi se na sajtu kluba.

Podsetimo, crveno-beli su osigurali devetu uzastopnu titulu šampiona Srbije, a u sredu od 20 časova u Loznici igraju finale Kupa protiv Vojvodine i pokušaće da dođu do šeste vezane duple krune.